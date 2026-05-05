За последние 2 года каждый четвертый экономически активный россиянин сменил профессию: довольных больше, чем тех, кто жалеет

С 2024 года почти 1 из 4 россиян сменил профессию. Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных, но главный показатель успеха — не зарплата, а возможности для развития. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 15000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих опыт работы.

Почти каждый четвертый экономически активный россиянин (23%) за последние 2 года кардинально сменил профессию. Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных (15 и 8% соответственно). Самые активные «перебежчики» — молодёжь до 35 лет (26—28%). Закономерно, что с возрастом мобильность падает — среди опрошенных старше 45 лет новую в профессию перешли 20%: удачно — 12%, а 8% жалеют о переходе.

Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию: среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей осваивали новую деятельность 26%, а среди зарабатывающих от 200 тысяч — только 16%.

Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще (24%), чем обладатели высшего образования (20%).

Среди экономически активного населения городов-миллионников несколько активнее меняли профессию жители Нижнего Новгорода (33%), Самары и Перми (по 32%), а также Омска (31%), реже других — жители Красноярска (17%) и Уфы (20%). При этом в Нижнем Новгороде 27% сменивших профессию довольны, лишь 6% сожалеют. В Новосибирске довольных 20%, в Перми — 18%, в Воронеже и Ростове-на-Дону — по 17%. А вот Омск и Самара стали антипримерами: довольных всего 9 и 12% соответственно, зато разочарованных — 22 и 20%.

Чем же гордятся прошедшие через переквалификацию?

Главный ответ — не зарплата. Возможности развития, получения новых знаний и навыков лидируют с огромным отрывом (35% комментариев). Зарплата выше — лишь у 9%, на третьем месте — «нашел свое призвание» (8%). Удобный график, интересные задачи, повышение в должности — всё это радует, но не так сильно, как перспектива расти дальше: «На новом месте я могу учиться каждый день»; «Появился простор для профессионального любопытства».

У недовольных главная проблема — потеря в деньгах: на снижение зарплаты жалуются 31%. 16% разочарованы тем, что новая профессия оказалась мало востребованной на рынке и дальше развиваться в ней не получается. Не радует ухудшение условий труда (10%), нестабильность компаний (7%) и выросшая нагрузка (6%).

Какие траектории перехода оказались самыми массовыми?

За 2 года чаще всего рабочие чаще всего меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но также на рабочие позиции. Аналогичная ситуация наблюдается у инженеров, продавцов и менеджеров по продажам, а также медицинских работников. При этом учителя и воспитатели, ушедшие в продажи или сферу обслуживания, довольны в 78% случаев. Ещё столько же довольных среди рабочих, ставших водителями, и специалистов сферы услуг, менявших специализацию. А вот инженеры, решившие переквалифицироваться в рабочих, разочарованы в 56% случаев, а довольны — в 44%. Бухгалтеры и экономисты, переквалифицировавшиеся в продавцов, тоже жалеют о карьерном выборе чаще (54% против 46% довольных).

Куда в последние 2 года уходили представители распространенных профессий?

Квалифицированные рабочие чаще переходили на другие рабочие позиции, но заметная часть — в ИТР или водители. Водители осваивали принципиально другие транспортные средства или становились рабочими. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, часто уходили в сферу услуг (например, в косметологию). Учителя — также в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ИТР (здесь речь идёт, скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому — выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики и инженеры ПТО). А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.

Время проведения опроса: 29 января — 23 апреля 2026 года.