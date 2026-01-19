На оперативном совещании были представлены основные направления поддержки молодого поколения в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Поддержка молодёжи обозначена как один из важнейших приоритетов для развития региона и закрепления кадров в Арктике.

«В регионе действует 44 меры стимулирования и поддержки потенциала молодых людей, а за последние 5 лет финансирование молодёжной политики из областного бюджета увеличилось в 15 раз. Мы уделяем особое внимание стипендиям и грантам. За 4 года 649 одаренных детей и студентов получили Именные стипендии Губернатора, 300 молодых лидеров – Специальную стипендию, ещё 100 - будут получать её в течение этого года», – сказал губернатор Андрей Чибис.

За период с 2021 по 2025 годы стипендии по линии комитета молодёжной политики получили 1049 лауреатов на общую сумму 98 млн рублей. Грантовую поддержку губернатора с 2021 по 2025 год получили 113 социально значимых молодёжных проектов на общую сумму 52 млн рублей.

Кроме того, в 2025 году два молодых кинематографиста получили гранты на реализацию своих кинопроектов, 116 спортсменов были награждены единовременным денежным вознаграждением за высокие результаты, 16 школьных и 17 студенческих спортивных клубов получили гранты.

Поддержка сферы науки и образования также остаётся приоритетом. В 2025 году 882 студента СПО получали ежемесячную стипендию, осуществлялись выплаты молодым ученым и аспирантам, и 50 студентам вузов по приоритетным направлениям подготовки. Подробнее о мерах поддержки для молодёжи можно узнать на портале «Молодая Арктика».

Более 40 тысяч молодых людей приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности. Также в регионе активно поддерживают участие молодежи в федеральных и международных форумах и фестивалях.

Подробно о результатах работы и мерах поддержки молодёжи в регионе доложила председатель комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Фото: https://youth.gov-murman.ru/news/504599/#&gid=1&pid=1