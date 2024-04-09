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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.24 11:30

За последние 5 лет в Мурманской области объём внешнеторгового оборота увеличился почти на 25%

Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2023 году внедрён Региональный экспортный стандарт 2.0. Подробнее о  перечне инструментов для создания комплексной системы поддержки экспортной деятельности в регионе в рамках оперативного совещания вчера доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Одним из внедренных инструментов стандарта является создание и развитие Центра поддержки экспорта Мурманской области. Региональный центр создан в 2009 году и в рамках стандарта развивает свою деятельность. В результате работы за 2023 год 209 субъектам малого и среднего предпринимательства оказаны услуги центра, размещено четыре субъекта МСП на международных электронных торговых площадках, заключено 18 экспортных контрактов на сумму 6,55 млн долларов США», – сообщила Светалана Панфилова.

В рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности ведется работа с вузами региона. Так, в 2022 году по инициативе министерства в Мурманском арктическом университете началась подготовка специалистов по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Внешнеэкономическая деятельность»), а в 2023 году заключён договор с университетом об организации ознакомительных практик студентов в министерстве и подведомственных организациях. 

«Также в регионе активно ведётся обучение по акселерационным программам развития экспорта. Так, начиная с 2022 года, для МСП проводится обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж». В 2022-2023 годах обучение прошли 24 субъекта МСП региона», – отметила глава Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

В Мурманской области активно проводятся мероприятия по расширению деловых связей региона с потенциальными зарубежными контрагентами. В 2023 году было организовано участие малого и среднего бизнеса в пяти международных выставках в России, Азербайджане, Бразилии и Китае, проведены реверсные бизнес-миссии из Казахстана, Республики Беларусь и Китая в Мурманскую область.

«Ведётся активная информационная работа с действующими и потенциальными экспортерами Мурманской области. Выстроено взаимодействие с торгпредствами РФ в 20 странах», – сообщила Светлана Панфилова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для популяризации экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе ежегодно проводится региональный этап конкурса «Экспортёр года». Победителями и призёрами конкурса 2024 года стали 11 предприятий.

«В планах на 2024 год – подтверждение внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, для чего необходимо продолжать активную работу над всеми инструментами», – заключила министр.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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