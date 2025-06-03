3 из 10 россиян мечтают о полете на Марс. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

27% россиян хотели бы полететь на Марс: «Никогда не упущу возможность узнать что-то новое». Большинство (73%) отвергает эту идею, считая, что «дома лучше».

Мужчины мечтают о полёте на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвёртую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет.

За последние 7 лет число тех, кто хотел бы отправиться к Марсу, сократилось — с 34% в 2018 году до 27% сейчас.

Среди населения городов-миллионников больше желающих посетить Красную планету в Уфе — 38%. Интерес к космическому путешествию также высок в Екатеринбурге (37%), в Ростове-на-Дону (33%), в Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего о полёте мечтают в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%).

Время проведения опроса: 5—27 мая 2025 года.