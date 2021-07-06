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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.21 12:30

За последние два года в Мурманской области радикально сократился объём вредных выбросов

На ликвидацию несанкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов в микрорайоне Дровяное города Мурманска Минприроды России предоставлено финансирование. О выделении федеральной субсидии губернатор Андрей Чибис сообщил во время обсуждения проекта «Чистая Арктика», которое состоялось на площадке Общественной палаты РФ.

«Абсолютно согласен с тем, что кроме нас в нашем доме никто не уберётся. При поддержке Минприроды РФ, помимо рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная», регион получил финансовые ресурсы на ликвидацию самой большой свалки за полярным кругом», – отметил губернатор.

Выступая по видеоконференцсвязи, глава региона поделился с участниками мероприятия опытом Заполярья по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рассказал, какие вопросы еще требуют решения.

Так, на территории области расположены крупные предприятия горнодобывающей, горно-химической и металлургической промышленности, а также многочисленные военные объекты. И главное, по словам Андрея Чибиса, постепенно модернизировать старые производства, которые не соответствуют современным требованиям.

«Только за последние два года радикально сократился объём вредных выбросов. С компанией Норникель мы закрыли плавильный цех в поселке Никель. Люди, которые там работали, и кто хотел продолжить трудовую деятельность, сохранили рабочие места, – сказал глава региона. – Кроме того, в рамках реализации регионального инвестконтракта вложено более 30 млрд рублей в металлургическое производство, что позволило более чем на 34% сократить выбросы в Мончегорске. Эта работа продолжается».

Говоря о ликвидации накопленного экологического ущерба, Андрей Чибис отметил важность вовлечения волонтёров в работу по очистке Арктики. Силами неравнодушных северян и при поддержке бизнеса очищаются от бытового мусора лес и тундра, в частности, в Териберке. В числе приоритетных задач, поставленных перед правительством Мурманской области, губернатор назвал развитие водородной энергетики и уход от мазутозависимости.

«Газификация региона – глобальная задача. Мазут – не только очень дорого, это еще и очень вредно для экологии, для Арктики. Учитывая, что с советских времен Мурманская область является самым крупным потребителем мазута для теплоснабжения и энергоснабжения, конечно, для нас это, действительно, боль. Сегодня эта работа ведётся. Более того, принято принципиальное решение внутри федерального правительства о целесообразности газификации региона. Будем благодарны и Общественной палате РФ за поддержку», – подытожил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Чистая Арктика» – гражданская инициатива, направленная на очистку уникальной арктической зоны от накопленного вреда. Идею  широкомасштабной арктической уборки поддержали представители федеральной власти, бизнеса, экспертного и научного сообществ. В качестве основной народной площадки для обсуждения всероссийского проекта была выбрана Общественная палата Российской Федерации, где в рамках презентации соберутся все заинтересованные стороны: общественники, учёные, представители органов власти, сотрудники профильных министерств и ведомств, руководство крупнейших российских компаний.

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