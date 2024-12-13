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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.24 11:30

За последние несколько лет в Мурманской области качественно изменилась туристская инфраструктура и увеличилось количество мест размещения

В Мурманской областной Думе обсудили результаты развития туризма в регионе за 2024 год. С докладом о развитии и государственной поддержке туризма в регионе выступил исполняющий обязанности председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

«Мурманская область привлекает все больше туристов. За летние и осенние месяцы 2024 года количество обращений туристов в Туристский информационный центр Мурманской области увеличилось на 14% процентов летом и на 16% процентов осенью относительно аналогичного периода 2023 года. За последние три года практически стерты границы сезонности. Туристы едут к нам в любое время года, очень многие возвращаются, чтобы погулять под незаходящим летним солнцем и поохотиться за северным сиянием. В регионе отмечается рост количества туроператоров, которые представляют различные варианты отдыха. Сегодня в регионе зарегистрировано 68 региональных туроператоров, а в 2019 году их было порядка 40. Значительно увеличилось количество аттестованных гидов, на сегодняшний момент их уже 110 человек», – сообщил Максим Бугаев.

За последние несколько лет в регионе качественно изменилась туристская инфраструктура, заметно увеличилось количество мест размещения. Этому способствовал, в том числе, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». За 4 года поддержано 63 проекта, создано 77 рабочих мест и приобретено более 2000 единиц оборудования. Благодаря поддержке федерального центра на территории региона обустроено 2 пляжа, 2 круглогодичных бассейна и создан новый банно-оздоровительного комплекс, построены кемпинги и модульные средства размещения. Важно отметить, что инвестиции предпринимателей составили более 500 млн рублей.

Работа в рамках исполнения регионального плана «На Севере – жить» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается, что позволяет для растущего потока создавать качественную инфраструктуру быстрыми темпами. Только в 2024 году появились 9 объектов придорожного сервиса на территориях Печенгского округа, Терского р-на, г. Полярные Зори и Кандалакше, которые сопровождают туристов по автомаршруту «от Белого до Баренцева моря».

Для охотников за северным сиянием в Мурманской области в этом году начал действовать проект «Сияющие объекты». Представители бизнеса, предоставляющие комфортные условия для наблюдения за этим природным явлением, устанавливают навигационные знаки «Северное сияние» на своих объектах.

Еще одним традиционным видом отдыха является горнолыжный и лыжный спорт. В 2024 году горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» ввёл в эксплуатацию первую в России импортозамещенную гондольную канатную дорогу на Южном склоне Айкуайвенчорр, пропускная способность которой до 2250 человек в час.

В 2024 году оказана региональная поддержка в размере 4 млн рублей субъектам туриндустрии в рамках года культурно-познавательного туризма, которую получатели направили на проекты, связанные с оснащением музейных экспозиций, арт-пространств, тематических парков и точек реализации сувенирной продукции.

Также будут реализованы туристические проекты при федеральной финансовой поддержке. В рамках Единой субсидии возможна реализация проектов по трем направлениям: оборудование для туризма (ремонт объектов, обновление оборудования и техники, приобретение некапитальных строений); создание круглогодичных кемпингов (приобретение и установка некапитальных модулей); создание и развитие национальных туристских маршрутов (обустройство мест и объектов притяжения, модернизация объектов, в том числе для лиц с ОВЗ, изготовление навигации, приобретение некапитальных строений, санитарных модулей).

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, до конца текущего года планируется заключение соглашения с федеральным центром и уже в 2025 году приступят к конкурсным процедурам на региональном уровне.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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