Многообразие нашего мира: марокканский кафтан, претендующий на статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО, «Розовая леди» - 120-летний отель в Кейптауне и женский монастырь с боевыми монахинями в КатмандуВ Мурманске при строительстве собора запланированы взрывные работы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.02.25 14:00

За последние пять лет в развитие туристической инфраструктуры в Мурманской области вложено почти 1 млрд рублей государством и частными инвесторами

На очередном заседании регионального правительства обсудили итоги работы сферы туризма Мурманской области в 2024 году и планы на 2025 год.

«Хочу отметить, что туристический поток в наш регион стабильно растёт с 2017 года. Снижение мы наблюдали только в ковидный 2020 год. В 2023-ем мы приняли рекордное количество гостей – 670 тысяч человек. По результатам 2024 года мы ожидаем также рост туристического потока, что составит уже более 700 тысяч гостей. Также отмечу, что в новогодние каникулы Кольское Заполярье посетили 120 тысяч туристов. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период год назад», – сообщила во вступительном слове первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В топ-5 самых популярных направлений вошли Мурманск, Хибины, Териберка, Ловозеро, Кандалакша. На настоящий момент услуги гостям в регионе оказывает 71 туроператор.

С 1 марта этого года в Мурманской области будет действовать обязательная аттестация для гидов. Сейчас этот статус имеют уже 118 человек и ещё 70 подали заявки на аттестацию. Подробнее о том, как расширяется сфера контроля над объектами туристической инфраструктуры в этом году после принятия соответствующего федерального закона и других значимых событиях в сфере туризма доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Отмечу, что для развития туризма в Мурманской области есть меры поддержки. Благодаря им появляются новые маршруты, места для размещения гостей и создаются рабочие места. В прошлом году за счёт федеральных программ удалось поддержать 13 проектов, создать 41 рабочее место и ввести 22 новых мест размещения. В этом году туристическому бизнесу будет доступна единая федеральная субсидия. Кроме того, правительство Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса ввело и реализует свои, региональные меры поддержки. В 2024 году субсидию на развитие культурно-познавательного туризма получили шесть проектов, а в 2025 году мы предоставим субсидию на развитие промышленного туризма», – перечислила Оксана Демченко.

На заседании правительства также выступили руководители наиболее крупных и значимых туристических компаний региона. Они представили результаты реализации проектов, в том числе и тех, которые удалось реализовать за счёт мер поддержки.

Правительство Мурманской области, во главе с губернатором Андреем Чибисом, при утверждении обновлённого стратегического плана «На Севере – жить» на ближайшие пять лет закрепило в документе мероприятия по созданию качественной инфраструктуры для растущего туристического потока. Например, для «охотников» за северным сиянием в Мурманской области продолжится работа проекта «Сияющие объекты». Представители бизнеса, получившие поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить», устанавливают дорожные навигационные и туристические знаки «Северное сияние» на объектах, обеспечивают безопасную парковку, услуги кафе и санитарной зоны, а также удобные места для наблюдения за сиянием.

– Интерес туристов к Кольскому Заполярью повышается год от года. Причём, несколько лет назад мы не могли порадовать наших гостей большим разнообразием мест для размещения, развитой дорожной инфраструктурой для автотуристов. Сегодня эта индустрия развивается очень быстрыми темпами. Этому способствует не только высокий спрос на арктический отдых, но и серьёзная господдержка малого и среднего бизнеса – программа «Арктический гектар», гранты и субсидии для стартапов в сфере туризма. По инициативе губернатора Андрея Чибиса у нас реализуются свои, региональные меры поддержки. К примеру, в прошлом году на развитие культурно-познавательного туризма получили субсидию шесть проектов – отметил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, комментируя итоги обсуждения. – Кроме того, растёт интерес крупных инвесторов, готовых вкладывать средства в это направление. Важно поддержать их на первых этапах работы и стимулировать дальнейшее развитие.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, успешному усовершенствованию туристской инфраструктуры способствовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого были поддержаны предпринимательские инициативы по строительству модульных некапитальных средств размещения. В целом за последние пять лет в развитие инфраструктуры вложено почти 1 млрд рублей государством и частными инвесторами.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире00:40«У нас есть Папа!». Художественный фильм (16+)02:20«Медленное ТВ-Камин».05:25«Мелодия любви». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженая неразделанная рыба и вермишель, а по стране – огурцы и картофель-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 65 копеек, доллар потерял почти 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 3 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика