За последние пять лет в развитие туристической инфраструктуры в Мурманской области вложено почти 1 млрд рублей государством и частными инвесторами

На очередном заседании регионального правительства обсудили итоги работы сферы туризма Мурманской области в 2024 году и планы на 2025 год.

«Хочу отметить, что туристический поток в наш регион стабильно растёт с 2017 года. Снижение мы наблюдали только в ковидный 2020 год. В 2023-ем мы приняли рекордное количество гостей – 670 тысяч человек. По результатам 2024 года мы ожидаем также рост туристического потока, что составит уже более 700 тысяч гостей. Также отмечу, что в новогодние каникулы Кольское Заполярье посетили 120 тысяч туристов. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период год назад», – сообщила во вступительном слове первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В топ-5 самых популярных направлений вошли Мурманск, Хибины, Териберка, Ловозеро, Кандалакша. На настоящий момент услуги гостям в регионе оказывает 71 туроператор.

С 1 марта этого года в Мурманской области будет действовать обязательная аттестация для гидов. Сейчас этот статус имеют уже 118 человек и ещё 70 подали заявки на аттестацию. Подробнее о том, как расширяется сфера контроля над объектами туристической инфраструктуры в этом году после принятия соответствующего федерального закона и других значимых событиях в сфере туризма доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Отмечу, что для развития туризма в Мурманской области есть меры поддержки. Благодаря им появляются новые маршруты, места для размещения гостей и создаются рабочие места. В прошлом году за счёт федеральных программ удалось поддержать 13 проектов, создать 41 рабочее место и ввести 22 новых мест размещения. В этом году туристическому бизнесу будет доступна единая федеральная субсидия. Кроме того, правительство Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса ввело и реализует свои, региональные меры поддержки. В 2024 году субсидию на развитие культурно-познавательного туризма получили шесть проектов, а в 2025 году мы предоставим субсидию на развитие промышленного туризма», – перечислила Оксана Демченко.

На заседании правительства также выступили руководители наиболее крупных и значимых туристических компаний региона. Они представили результаты реализации проектов, в том числе и тех, которые удалось реализовать за счёт мер поддержки.

Правительство Мурманской области, во главе с губернатором Андреем Чибисом, при утверждении обновлённого стратегического плана «На Севере – жить» на ближайшие пять лет закрепило в документе мероприятия по созданию качественной инфраструктуры для растущего туристического потока. Например, для «охотников» за северным сиянием в Мурманской области продолжится работа проекта «Сияющие объекты». Представители бизнеса, получившие поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегического плана «На Севере – жить», устанавливают дорожные навигационные и туристические знаки «Северное сияние» на объектах, обеспечивают безопасную парковку, услуги кафе и санитарной зоны, а также удобные места для наблюдения за сиянием.

– Интерес туристов к Кольскому Заполярью повышается год от года. Причём, несколько лет назад мы не могли порадовать наших гостей большим разнообразием мест для размещения, развитой дорожной инфраструктурой для автотуристов. Сегодня эта индустрия развивается очень быстрыми темпами. Этому способствует не только высокий спрос на арктический отдых, но и серьёзная господдержка малого и среднего бизнеса – программа «Арктический гектар», гранты и субсидии для стартапов в сфере туризма. По инициативе губернатора Андрея Чибиса у нас реализуются свои, региональные меры поддержки. К примеру, в прошлом году на развитие культурно-познавательного туризма получили субсидию шесть проектов – отметил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, комментируя итоги обсуждения. – Кроме того, растёт интерес крупных инвесторов, готовых вкладывать средства в это направление. Важно поддержать их на первых этапах работы и стимулировать дальнейшее развитие.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, успешному усовершенствованию туристской инфраструктуры способствовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого были поддержаны предпринимательские инициативы по строительству модульных некапитальных средств размещения. В целом за последние пять лет в развитие инфраструктуры вложено почти 1 млрд рублей государством и частными инвесторами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/