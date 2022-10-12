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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.22 16:30

За последние пять месяцев на Кольскую АЭС трудоустроились 20 молодых сотрудников, которые недавно прошли обучение в «Школе молодого специалиста»

В течение недели молодые атомщики знакомились с основами культуры безопасности, корпоративной культурой «Росатома», изучали административно-правовые вопросы.

Кроме образовательных лекций, молодые сотрудники проходили тренинги с психологом, учились справляться со стрессом на работе, быстро адаптироваться в коллективе.  «Занятия с психологом – незабываемый опыт! Теперь я могу себе представить, как преодолевать страхи. Например, сейчас я спокойно разговариваю на камеру, даю интервью, а раньше вряд ли осмелился бы на такое – это и есть результат работы с психологом», – поделился эмоциями от обучения в «Школе молодого специалиста» Даниил Чистяков, машинист-обходчик турбинного цеха Кольской АЭС.

Главный инженер атомной станции Владимир Александрович Матвеев в своей напутственной речи рассказал о подходе, который использует лично: «Если отдаваться работе целиком и полностью, то карьера выстраивается сама по себе. На нашем предприятии есть все возможности для карьерного роста, поэтому ваш успех будет зависеть только от вашего стремления. Я желаю вам реализовать себя, стать полезными для предприятия и общества».

«Классно, когда есть возможность пообщаться с руководством в неформальной обстановке, задать интересующие вопросы. Владимир Александрович спокойно и доброжелательно пообщался с нами. По моему мнению, таким руководитель и должен быть: строгим и требовательным с одной стороны, а с другой – открытым для персонала», – прокомментировала Анастасия Власова, инженер производственно-технического отдела Кольской АЭС. Анастасия отметила, что благодаря этой Школе она обзавелась новыми друзьями и единомышленниками.

В рамках обучающей программы юноши и девушки ближе познакомились со спецификой работы каждого подразделения, побывали с экскурсией в Информационном центре и на полномасштабном тренажёре Кольской АЭС. В последний день обучения молодые специалисты сыграли в мини-турнир игры «Что? Где? Когда?», встретились с представителями профсоюзной организации Кольской АЭС и Совета молодёжи.

Образовательно-просветительский проект для адаптации и обучения молодых специалистов реализуется на Кольской АЭС с 2010 года. Проект вошел в сборник «Простые истории успеха», как лучшая практика по адаптации и обучению молодых специалистов ГК «Росатом». За это время выпускниками «Школы» стали более 300 человек.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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