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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 10:00

За последние пять месяцев в Мурманской области на 34% выросло число волонтёров

Развитие добровольчества в Кольском Заполярье внесено в стратегический план «На Севере – Жить!», созданные в регионе благоприятные условия для добровольческой деятельности только за последние пять месяцев привели к приросту числа новых волонтёров на 34%. Об этом и многом другом участникам секции Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Форум #МЫВМЕСТЕ проходит в Москве 2-5 декабря и приурочен ко Дню добровольца в России и Международному Дню добровольцев (отмечаются 5 декабря). В числе прочего на нём представлены лучшие практики развития социального партнерства в регионах «губернаторов новой волны». Андрей Чибис выступил основным спикером соответствующей секции.

Как отметила в начале работы секции её модератор, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, волонтёрство имеет прямое отношение к социальной повестке в регионах.

«Волонтёры – это «руки» социальной повестки там, куда государство либо не доходит, либо и не должно доходить, потому что там должна быть прямая коммуникация человека с человеком, а не только человека с институтом власти», – подчеркнула эксперт.

Глава региона поделился с собеседниками опытом Мурманской области в создании координирующих структур волонтёрства, таких как Единый волонтерский центр и Региональный центра добровольчества. Андрей Чибис особо подчеркнул, что волонтёрское движение в регионе не ограничивается молодёжью – средний возраст заполярного добровольца составляет 26 лет.

«Я искренне благодарен нашим активным людям. Причём это не только молодёжь, но и «серебряные волонтёры». Когда мы, как и вся страна, были вынуждены ввести локдаун весной прошлого года, я был по-хорошему удивлён тем, что предприниматели, которых временно закрыли, – активные, сильные ребята – пошли помогать людям», – сказал губернатор.

В Мурманской области еженедельно проводятся «Волонтёрские среды». Яркими событиями добровольческого движения стали акция «Чистая Арктика» и фестиваль «Добро Севера».

С молодёжью, подчеркнул Андрей Чибис, в Мурманской области ведётся особая работа. Помимо волонтёрской деятельности, школьники и студенты прямо вовлекаются в формирование важных для региона решений.

«В основу обновлённого плана «На Севере – Жить!» легли более полумиллиона конкретных предложений. И в этот раз мы пошли по пути ещё и анкетирования старшеклассников: что вы хотите, чего вам не хватает, что нужно сделать для того, чтобы вы остались жить в Мурманской области? И с их запросами мы сегодня работаем», – подчеркнул глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, из конкретных мер поддержки молодёжи Андрей Чибис упомянул «полярки» с первого дня работы, «зарплату мамы», открытие молодёжных пространств в городах области. Кроме того, губернатор сообщил, что муниципалитетам выделены дополнительные средства на увеличение оплаты труда специалистам по работе с молодёжью.

 

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