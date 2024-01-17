За последние шесть лет года индекс качества городской среды в Мурманской области увеличился со 182 до 209 единиц

Индекс качества городской среды формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России на основе оценки шести типов городских пространств из 36 индикаторов. В зависимости от итогового балла определяется качество городской среды

С 2018 года индекс качества городской среды в Мурманской области увеличился со 182 до 209 единиц. Это только один из ряда положительных эффектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Формирование комфортной городской среды» — один из наиболее успешных и эффективных проектов, которые сегодня реализуются в России. Его цель - создание нового облика городов на территории Российской Федерации.

Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области в 2023 году благоустроены дворовые территории 122 многоквартирных домов, 8 общественных пространств в 6 муниципалитетах, а также завершена реализация 3 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. А начиная с 2019 года в всего в регионе благоустроенно дворовых территорий для 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.