За последние шесть лет индекс качества городской среды в Мурманской области увеличился с 182 до 209 единиц

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России формируется индекс качества городской среды. В его основе — оценка шести типов городских пространств по 36 индикаторам. В зависимости от итогового балла определяется качество городской среды. С 2018 индекс качества городской среды в Мурманской области увеличился со 182 до 209 единиц. Это только один из ряда положительных эффектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом Владимиром Путиным.

На Всероссийской премии «Служение» президент продлил Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды до 2030 года.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». «Формирование комфортной городской среды» — один из наиболее успешных и эффективных проектов, которые сегодня реализуются в России. Его цель — создание нового облика городов на территории Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области в 2023 году благоустроены дворовые территории 122 многоквартирных домов, 8 общественных пространств в 6 муниципалитетах, а также завершена реализация трёх проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. А начиная с 2019 года в всего в регионе благоустроенно дворовых территорий для 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.