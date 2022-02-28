«Группировка войск Луганской Народной Республики в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на 3 километра, - сообщил сегодня вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулись за сутки на 16 километров и овладели населенным пунктом Заможное.

С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций.

Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолёта и вертолёта (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

За последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военнослужащих».