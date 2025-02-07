Более 600 спортсменов выступили на чемпионате и первенстве Мурманской области по фитнес-аэробике150 российских военнослужащих возвращаются на Родину из плена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.02.25 12:00

За последние три года 41% работников Мурманской области сменили профессию. Регион занял 7 место по желающим сменить профессию

В разрезе регионов СЗФО наиболее активно решили изменить жизнь и сменили профессию за последние три года жители Мурманской области: сразу 41% из числа местных жителей перешли из одной профессии в другую. Отметим, что это выше средней динамики по стране (в среднем по РФ таких за 3 года было 38%). Также активно осваивали новые профессии жители НАО (41%).

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали 3,4 млн резюме, которые были активны в течение 2022 и 2024 годов (включая начало 2025), и сравнили, как изменилась профессиональная принадлежность одних и тех же соискателей. Оказалось, что за последние три года новую специальность освоили 41% местных работников. Мурманская область заняла 7 место по РФ по желающим сменить профессию.

В целом по РФ наиболее активно новые профессии осваивают жители дальневосточных регионов: Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Якутии (по 42%) и Камчатского края (41%). Меньше всех интерес к освоению новых специальностей за последние три года проявляли жители Кабардино-Балкарской республики (35%), а также Республики Дагестан, Москвы и Чукотского АО (по 36%).

В разрезе регионов СЗФО наиболее активно решили изменить жизнь и сменили профессию за последние три года жители Мурманской области: сразу 41% из числа местных жителей перешли из одной профессии в другую. Отметим, что это выше средней динамики по стране (в среднем по РФ таких за 3 года было 38%). Также активно осваивали новые профессии жители НАО (41%)

Регион СЗФО

Доля резюме у местных жителей, поменявших

 профессию за последние 3 года

Мурманская область

41%

Ненецкий АО

41%

Псковская область

40%

Калининградская область

39%

Ленинградская область

39%

Новгородская область

39%

Вологодская область

39%

Республика Карелия

39%

Архангельская область

38%

Республика Коми

38%

Санкт-Петербург

36%

 

Чаще всего профессию меняли* автомойщики (68% из них за последние три года перешли в новую специализацию), курьеры (66%), швеи (64%), режиссёры (63%), технические директора (61%), сервисные инженеры (61%), инженеры ПТО (61%), координаторы отделов продаж (59%), супервайзеры (59%) и специалисты по подбору персонала (59%).

Реже всего из «старой» профессии уходили врачи – всего 5%. Также не слишком склоны к смене профессиональных интересов геологи (только 11% освоили новую специальность), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%) (наглядно на диаграмме 1).

Рейтинг специализаций, которые люди чаще всего выбирали для перехода, возглавили администраторы – 8% от всех, решивших сменить профессию, сегодня ищут именно такую работу. Также в топ-10 вошли менеджеры по продажам (5%), аналитики (3%), менеджеры по закупкам, бухгалтеры и руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу (по 2%). Реже всего в качестве новой профессии люди выбирали работу продуктовым аналитиком, дворником и промоутером – менее 0,1% случаев (наглядно на диаграмме 2).

Интересно, что автомойщики чаще всего меняют свою работу на профессии автослесаря, водителя и мастера-приёмщика, курьеры становятся администраторами, менеджерами по продажам и водителями, швеи – дизайнерами, менеджерами по продажам и инженерами-конструкторами.

Интересно, что каждый пятый (18%) из тех, кто сменил профессию, выбрали для себя рабочие и производственные специальности. Преимущественно такой переход совершали инженеры-конструкторы, сервисные инженеры и слесари, а также менеджеры по продажам и технологи. В целом, интерес к освоению новых производственных и рабочих специальностей активнее проявляют те соискатели, которые уже имеют какую-либо смежную профессию в этой области.

Смена профессии в связи с существенным ростом должности произошла у 14% работающих граждан. Чаще всего на позиции высшего и среднего менеджмента переходили бывшие менеджеры по продажам, руководители отделов продаж и менеджеры по персоналу.

ИТ-специальности оказались менее популярными – их за последние три года освоили 10% соискателей. Среди этих людей чаще всего встречаются бывшие менеджеры по продажам, а также программисты и специалисты техподдержки, которые освоили иную ИТ-специальность.

 

*  -   учитывались только те специализации, где изначально было не менее 50 активных резюме.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Анита. Все за любовь». Документальный фильм (16+)16:00«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли чёрный байховый чай, пшено и пшеничная мука-PRO Валюту (16+)Цены на нефть умеренно поднимаются, курс доллара США слабо дорожает к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика