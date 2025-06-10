За последние три года в рамках плана «На Севере – жить!» в Мурманской области открыто 18 новых направлений диагностики и лечения

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера доложил в рамках оперативного совещания заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Глава государства майским указом определил национальные цели развития страны и первая из них – социальная. Это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также поддержка семьи. Её достижение характеризует ключевой интегральный демографический показатель – ожидаемая продолжительность жизни. По её динамике в отчётном 2024 году мы одни из лидеров в стране. В основных классах смертности населения нам удалось сохранить: при болезнях системы кровообращения – 215 жизней, при злокачественных новообразованиях – 64 жизни, при болезнях нервной системы – 52 жизни. И если 20 лет назад, в 2005 году, число сохраненных жизней составляло 47 человек, то в 2024 – 314, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась более чем на 7 лет», – рассказал Дмитрий Панычев.

В приоритете развитие отрасли остаются такие важные задачи, как привлечение кадров и совершенствование материально-технической базы медицинских организаций. В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в регионе сегодня реализуется более 20 мер поддержки для улучшения кадровой ситуации, практика была признана Минздравом России одной из лучших. За последние два года сальдо составило плюс 195 врачей.

В 2024 году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и стратегическому плану «На Севере – жить!» на развитие инфраструктуры медорганизаций Мурманской области было направлено 3,6 млрд рублей. Закуплено и введено в эксплуатацию 647 единиц медицинского оборудования на сумму 1,05 млрд рублей.

За 2024 года в подведомственных медорганизациях за счёт средств ОМС и бюджета было выполнено более 7200 случаев высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В этом году уже немногим более 2000 случаев. При этом доля ВМП, оказываемой на территории нашей области составляет более 75%, что говорит о её доступности в регионе проживания.

«В прошлом году перевыполнили план по рентгенэндоваскулярным вмешательствам, сделали их более 2100, в текущем году уже проведено более 830 вмешательств, планируем до конца года выполнить на 13% больше, чем в 2024 году. Стараемся поддерживать в рамках плана «На Севере – жить!» объёмы ВМП на столь высоком уровне, понимая, что почти каждый случай её оказания, прежде всего по поводу болезней системы кровообращения, это спасенная жизнь», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

В ходе оперативного совещания заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев отметил, что в текущем году началась реализация новых нацпроектов, в том числе в контуре здравоохранения. Всего в совокупности 15 федеральных проектов. Кроме того, начата реализация мероприятий обновленного стратегического плана «На Севере – жить!».

«Реализация второй пятилетки плана «На Севере – жить!»: это уже известные и востребованные проекты, такие как «Витаминизация», «На Севере – малыш», «Северное долголетие», Дистанционный мониторинг, программа Повышения результативности первичной помощи и многие другие. Третий блок задач на перспективу, помимо нацпроектов и плана «На Севере – жить!», это поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. Одно из них касается стандарта арктической медицины. Его разработка начата с конца 2024 года совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Минздрава России», – рассказал Дмитрий Панычев.

В рамках проекта стандарта предусмотрены и разработка схем оптимального размещения медицинских организаций, и создание нормативов оснащения медицинским оборудованием, корректировка существующих норм организации питания, повышение качества скрининговых процедур, прежде всего в онкологии, обеспечение пациентов с хроническими заболеваниями носимыми устройствами и многое другое.

Также главой государства были даны поручения по результатам Международного арктического форума – это выработка дополнительных механизмов финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, проживающих в районах Крайнего Севера, а также строительство детской областной клинической больницы, и модернизация Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548207/#&gid=1&pid=1