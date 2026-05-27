За пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года 58% некурящих и 46% курящих россиян

У инициативы о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 18 лет, больше сторонников, чем противников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (55%) выступает за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года (сейчас они несовершеннолетние, и в будущем продавать им сигареты не будут уже никогда). Против — 23%, ещё 22% затруднились ответить.

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (58% против 52% соответственно).

Среди респондентов 35—45 лет больше сторонников (58%), чем среди молодёжи до 35 лет (53%) и граждан старше 45 лет (52%).

Участники опроса со средним профессиональным образованием положительно оценивают идею чуть реже (51%), чем респонденты с высшим (55%).

С ростом уровня доходов растёт и уровень одобрения инициативы: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей запрет поддерживают 53%, среди россиян, зарабатывающих 100—150 тысяч, — уже 58%, а среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч — 59%.

Курильщики относятся к инициативе сдержаннее: «за» говорят 46% из них (что тоже немало), тогда как среди некурящих — 58%. Против запрета выступают 31% курящих и 20% некурящих. «Нужно не запрещать, а проводить профилактические мероприятия»; «Любой запрет порождает чёрный рынок»; «Взрослый человек сам вправе решать, курить ему или нет», — комментируют свою позицию противники идеи.

Время проведения опроса: 22 апреля — 12 мая 2026 года.