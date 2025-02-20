За пределами отечественной экономической зоны российский флот добыл 26,6 тысячи тонн водных биоресурсов (127,4%)

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала 2025 года российские рыбаки добыли порядка 670 тысяч тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна на 18 февраля текущего года выловили 32,9 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 23,7 тысячи тонн; пикши – 4,9 тысячи тонн.

За пределами отечественной экономической зоны российский флот добыл 26,6 тысячи тонн (+14,9 тысячи тонн, или 127,4% к уровню соответствующего периода 2024 года). Из них вылов в зонах иностранных государств составил 13,2 тысячи тонн (+2,8 тысячи тонн к показателю 2024 года), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 13,4 тысячи тонн (+12,6 тысячи тонн к показателю 2024 года).