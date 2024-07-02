За прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры

Не решаются просить прибавки операторы кол-центров, учителя и юристы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей распространенных профессиональных групп из всех округов страны.

6 из 10 компаний повышали зарплаты в течение последнего полугодия. Несмотря на это, большинство россиян считает себя достойным повышения заработной платы, кто-то уже недавно попросил прибавки, кто-то намеревается в ближайшее время, но есть и те, кто по разным причинам не решается обращаться к руководству по этому вопросу.

Итак, больше всего тех, кто недавно вёл переговоры о повышении оклада, — среди маркетологов (40%), логистов (36%) и дизайнеров (35%).

Уже обратился за прибавкой каждый третий офис-менеджер, а ещё 44% планируют сделать это в ближайшее время. Ещё больше специалистов, которые рассказали, что скоро пойдут к начальству требовать повышения зарплаты, — среди кладовщиков (54%) и секретарей (53%).

Считают себя достойными зарабатывать больше, но не решаются вести переговоры, 44% операторов кол-центров, 38% учителей и 35% юристов. «Бесполезно. Все равно не повысят»; «Проще новую работу найти», — комментируют сотрудники кол-центров. Заработная плата педагогов и юристов госучреждений зависит от тарифных ставок.

Время проведения опроса: 1—26 июня 2024 года.