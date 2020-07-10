За продажу мяса с «душком» - штраф 30 тысяч рублей

Прокуратурой Кольского района в марте 2020 года была проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем обязательных требований технических регламентов по реализации мясной продукции.

Установлено, что в магазине, расположенном в нп. Оленья Губа, при реализации мясной продукции, выявлены факты хранения предназначенной к реализации продукции животного происхождения, условия которой не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. Кроме того, в ходе проверки не были представлены товаросопроводительные и ветеринарные документы на реализуемую мясную продукцию.

В результате выявленных нарушений закона прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда Мурманской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.