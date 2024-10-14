За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак противника, а также одну попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации

За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка «Leopard» немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 13 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одна попытка прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь.

В результате ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожено три танка, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 117-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Беловоды, Бурынь, Бунякино, Великая Чернетчина, Журавка, Искрисковщина, Кияница, Мирлоги, Новая Слобода, Ободы, Павловка, Петрушевка, Речки, Ровное, Степановка, Сумы и Шпиль.

За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, из них два танка «Leopard» немецкого производства, боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, два миномета и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil