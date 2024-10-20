За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожено 9 единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 19 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плёхово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в районе населённого пункта Леонидово.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 61-й механизированных, 17-й танковой, 115-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок.

За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожено 9 единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil