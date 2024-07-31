За прошедший месяц инспекторами проведено около 200 рейдовых мероприятий на особо охраняемых природных территориях региона

С 26 июня по 28 июля инспекторами регионального центра лесного и экологического контроля при участии Североморского территориального управления рыболовства проведено 188 рейдов.

Мероприятия проводились на территориях природных парков «Полуострова Рыбачий и Средний», «Териберка», «Сейдъявврь», а также заказников «Варзугский», «Понойский», «Симбозерский», «Кутса», «Кайта», «Колвицкий».

В ходе проведенных мероприятий выявлено 60 нарушений: 13 нарушений правил рыболовства; 47 нарушений в области охраны и использования природных ресурсов на ООПТ.

Нарушителей ждёт наказание в виде административного штрафа от 3 до 4 тысяч рублей.

В Минприроды региона напоминает, собираясь посетить природный парк или заказник регионального значения Мурманской области, не забудьте получить разрешение. Также, если вы не являетесь жителем Мурманской области и не относитесь к одной из льготных категорий, необходимо оплатить посещение.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/