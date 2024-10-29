За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1058 сообщений северян в социальных сетях

Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев. Отмечено снижение числа сообщений в сравнении с прошлой неделей на 24%. В топе основных тем: ненадлежащее качество или отсутствие отопления, благоустройство общественного пространства, недостаточное освещение, здравоохранение и вывоз мусора.

Количество сигналов северян уменьшилось во всех блоках, кроме блока «Благоустройство», где активность жителей была вызвана обсуждениями в социальных сетях вопросов благоустройства общественных территорий. Большинство сигналов по этой теме поступило из Мурманска. Мурманчане также сообщали о плохом качестве воды на улице Гвардейской, 17, недостаточном уличном освещении на Домостроительной, 2 корп. 7, Радищева 44/9 и улице Чехова. Рост числа сообщений по сравнению с прошлой неделей не отмечен ни у одного муниципалитета.

Артём Марышев привёл примеры затягивания решений ряда проблем, о которых сигнализировали жители региона. Например, 13 мая жительница Оленегорска написала, что каждый год просит обратить внимание на детскую площадку по улице Строительной, 53 и 53а: установить забор вокруг площадки, убранный после укладки асфальта, восстановить покрытие. В мае администрация обещала, что в летний период 2024 года детская площадка и забор будут восстановлены, в августе большегруз не мог проехать для проведения подсыпки из-за припаркованных авто, в октябре написали, что ищут малогабаритную технику, срок выполнения перенесен до 18 ноября.

Жители Зверосовхоза в Кольском районе пожаловались на состояние грунтовой дороги на улице Нагорной. Администрация ответила, что дорога запланирована к ремонту на 2026 год при наличии финансирования, лимиты на содержание улично-дорожной сети, выделенные на 2024 год, использованы в полном объёме. 14 сентября житель Мурмашей Кольского района сообщил, что в прошлом году по адресу Энергетиков, 18 были взяты пробы асфальта после ремонта дороги, а отверстия в покрытии остались. Администрация несколько раз перенесла срок выполнения работ.

Руководитель ЦУР отметил и эффективную отработку жалоб, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем жителей. Так, в Мурманске на улице Седова установлена крышка люка, В ЗАТО Александровск убраны спиленные деревья, в Видяево оперативно убран мусор.

Губернатор Андрей Чибис попросил отработать сигналы, которые прозвучали в докладе и поступивших в комментариях под трансляцией оперативного совещания.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28693&page=4