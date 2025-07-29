За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1072 сообщения от жителей в социальных сетях

Это на 30% больше, чем на предыдущей неделе. Как отметил вчера на оперативном совещании правительства руководитель ЦУР Артём Марышев, рост обращений связан с актуальными для северян темами: благоустройством, коммунальными услугами и ремонтом дорог.

Наибольшее число сигналов поступило на отсутствие горячей воды. Также продолжают поступать обращения по срокам и качеству ремонта дорог.

Особое внимание было уделено активности мурманчан. В областном центре число сообщений выросло на 42%. Чаще всего жители интересовались сроками восстановления горячего водоснабжения и завершения ремонтных работ на улице Капитана Орликовой.

На прошлой неделе ЦУР зафиксировал всплеск активности в Мончегорске, где после онлайн-встречи с главой количество сообщений увеличилось более чем на 30%. Это позволило быстрее выявить и начать решать насущные проблемы.

75% всех поступивших сообщений были отработаны: по ним приняты меры или даны информационные ответы. Остальные обращения взяты в работу — жители получат обратную связь в ближайшие дни.

Среди положительных примеров отработки обращений граждан Артём Марышев отметил устраненную торчащую арматуру в Снежногорске, закрытый люк в Апатитах, отремонтированные элементы детской площадки в Североморске, восстановленную решётку сливного канала в Кировске.

«Благодарю коллег из Мингосжилстроинадзора, Минстроя, а также администрации Североморска, Оленегорска, Кольского и Кандалакшского округов за работу на выходных и постоянный диалог с жителями. Именно такая командная вовлечённость позволяет не только решать проблемы, но и повышать доверие к власти», — заключил руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551048/#&gid=1&pid=1