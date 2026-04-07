За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 675 сообщений от жителей в социальных сетях

Количество сигналов уменьшилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Снижение отмечено практически во всех тематических блоках, незначительный рост зафиксирован только в теме «Обращение с отходами» — в основном из-за жалоб на неудовлетворительное состояние контейнерных площадок и разбросанный мусор. Такие данные привел на оперативном совещании в правительстве региона руководитель ЦУР Артём Марышев.

Основными темами, волновавшими северян, стали уборка дворов и подъездов, ямы на дорогах, очереди в учреждениях здравоохранения и вывоз мусора.

В Мурманске количество сигналов снизилось на 20%. Жители областного центра просили убрать песок и мусор во дворах, жаловались на отсутствие горячей воды, длительное ожидание приёма к терапевту, ортопеду и неврологу, сообщали о ямах на дорогах, а также о неудовлетворительном состоянии контейнерных площадок.

На совещании был приведён пример затянувшегося решения проблемы. В Мурманске ещё 20 марта жительница дома на улице Александрова жаловалась на постоянную лужу из-за непрочищенного стока. Администрация пообещала провести необходимые работы только к 8 апреля. После вмешательства Центра работы по очистке территории провели в выходные, подтопление устранили.

Отдельно Артём Марышев рассказал о реализации социального проекта, который стал возможен благодаря неравнодушным жителям и содействию ЦУР. Жители дома №13 на улице Академика Павлова в Мурманске предложили разместить на фасаде портреты северян — участников СВО. ЦУР зафиксировал инициативу, выступил связующим звеном и помог с организацией, подготовкой макетов и установкой конструкций. В итоге вместо коммерческих баннеров на здании появились портреты героев.

Всего за неделю отработано 70% поступивших сообщений. Среди решённых задач — ремонт уличного освещения во дворе домов на улице Строителей в Апатитах, расчистка тротуара на улице Героев Тумана в Полярном, а также установка урн на Речной набережной в Кандалакше.

Артём Марышев поблагодарил за работу коллег из администраций Мурманска, Североморска, Оленегорска, Кандалакшского и Кольского округов, которые в выходные дни продолжали информировать жителей о решении обозначенных проблем.

