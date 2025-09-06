В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.09.25 09:00

За прошедшую неделю подразделения группировки войск России освободили 3 населённых пунктов в ДНР и 1 в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 5 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 30 августа по 5 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, арсеналы, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников. Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады и полка нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий установили контроль над населёнными пунктами Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новосёловка Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, трёх бригад теробороны и полка нацгвардии. Противник потерял более 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, 70 автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Сегодня в северо-западной части Чёрного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолётов, 283 вертолёта, 81880 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 56 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29259 орудий полевой артиллерии и миномётов, 41094 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:45«Валькины паруса». Художественный фильм (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»