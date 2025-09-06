Подразделения группировки войск «Центр» России за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 5 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 30 августа по 5 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, арсеналы, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников. Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» и пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады и полка нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий установили контроль над населёнными пунктами Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новосёловка Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, трёх бригад теробороны и полка нацгвардии. Противник потерял более 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, 70 автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1513 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Сегодня в северо-западной части Чёрного моря уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолётов, 283 вертолёта, 81880 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 56 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29259 орудий полевой артиллерии и миномётов, 41094 единицы специальной военной автомобильной техники».

