Министерство обороны Российской Федерации 29 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 23 по 29 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ.

Кроме того, поражены ракетный комплекс «Нептун», пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, трёх десантно-штурмовых, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины и 64 автомобиля. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населённый пункт Среднее Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1580 военнослужащих, три танка, 35 боевых бронированных машин, включая 15 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 114 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, 37 станций радиоэлектронной борьбы, а также 28 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Клебан-Бык и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1345 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе два бронеавтомобиля западного производства. Уничтожены 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населённые пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял до 2735 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, 34 боевые бронированные машины, включая 11 бронемашин производства стран НАТО, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Запорожское Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Потери противника на данном направлении составили свыше 1570 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай уничтожен средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолётов, 283 вертолёта, 80367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24856 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29041 орудие полевой артиллерии и миномёт, 40622 единицы специальной военной автомобильной техники».

