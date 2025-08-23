Министерство обороны Российской Федерации 22 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 16 по 22 августа т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом группировки ВСУ на Донбассе, склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, четырёх механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 1120 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины и 74 автомобиля. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населённый пункт Колодези Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

Противник потерял более 1650 военнослужащих, пять танков, в том числе три танка «Leopard» производства ФРГ, 28 боевых бронированных машин, включая 19 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 118 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113, два бронеавтомобиля «MaxxPro» и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 19 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия и освободили населённые пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трёх десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортёра М113 производства США и четыре бронеавтомобиля «Kirpi» турецкого производства, 64 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённые пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них девять производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 74 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

665 самолётов, 283 вертолёта, 78990 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24717 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28809 орудий полевой артиллерии и миномётов, 40158 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil