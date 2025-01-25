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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.25 09:00

За прошедшую неделю подразделения группировки войск России освободили 7 населённых пунктов в ДНР, по одному - в ЛНР и Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. С 18 по 24 января потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортёров М113 производства США, бронетранспортёр «Pasi» финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 24 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 18 по 24 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка «Abrams» производства США, 69 боевых бронированных машин, включая американскую боевую машину пехоты «Bradley». Уничтожены 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух аэромобильных, егерской, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 3260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортёров М113 и две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, а также 71 автомобиль. Уничтожены 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая М113 и HMMWV производства США, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трёх бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортёров М113 производства США, бронетранспортёр «Pasi» финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1070 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе «MaxxPro» производства США, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбито пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 652 самолёта, 283 вертолёта, 41395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20829 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20913 орудий полевой артиллерии и миномётов, 30758 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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