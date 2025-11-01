За неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 17 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 25 по 31 октября 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 25 по 31 октября в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, подвижные железнодорожные составы, использовавшиеся для перевозок вооружения и техники ВСУ, военные аэродромы, арсеналы, цеха сборки крылатых ракет «Фламинго» и ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 1320 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Садовое Харьковской области. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. Завершается зачистка от разрозненных групп противника в районе населённых пунктов Петропавловка и Куриловка Харьковской области. Пресечена очередная попытка военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол с использованием четырёх лодок.

Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населённых пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения. С 27 по 31 октября в районе населённого пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 205 человек личного состава и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских военнослужащих.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери ВСУ составили свыше 1600 военнослужащих, 28 танков и боевых бронированных машин, 137 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 27 складов боеприпасов, 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, из них семь западного производства, 123 автомобиля, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям танковой, семи механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, трёх штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и четырёх бригад нацгвардии.

В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Завершается зачистка населённого пункта Гнатовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, штурмовые подразделения армии зашли в населённый пункт РОГ Донецкой Народной Республики и закрепились в его юго-восточной части.

В целом за прошедшие сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики и семь попыток украинских вооружённых формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики и 23 раза пытался прорвать окружение.

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока. Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6. С 27 по 31 октября в данном районе противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населённые пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин и 108 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. Потери ВСУ составили до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 77 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 19 станций радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1701 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолётов, 283 вертолёта, 93879 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25773 танка и других боевых бронированных машин, 1608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30943 орудия полевой артиллерии и миномёта, 45383 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil