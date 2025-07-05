За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины «MaxxPro» производства США. Уничтожены 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью 4 июля в ответ на террористические акты киевского режима Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, с 28 июня по 3 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

В течение недели, с 28 июня по 3 июля, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населённый пункт Меловое Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трёх механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад, трёх штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, включая бронемашину «Snatch» производства Великобритании, а также бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США.

Уничтожены 72 автомобиля, десять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 16 станций радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Предтечино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов».

За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населённые пункты Новоукраинка и Разино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины «MaxxPro» производства США. Уничтожены 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, освободили населённый пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 48 автомобилей. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 36 управляемых авиационных бомб и 1172 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолёта, 283 вертолёта, 66978 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24124 танка и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37637 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil