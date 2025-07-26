Подразделения группировки войск «Центр» России за прошедшую неделю нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 2975 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и две боевые машины реактивных систем залпового огня. Уничтожены 55 автомобилей и 30 артиллерийских орудий, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Braveheart» производства Великобритании и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 19 по 25 июля т. г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

Кроме того, за неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Patriot» и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Варачино Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1150 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1610 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «MaxxPro» производства США. Уничтожены 97 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 42 склада боеприпасов, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, в том числе две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населённые пункты Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2975 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и две боевые машины реактивных систем залпового огня. Уничтожены 55 автомобилей и 30 артиллерийских орудий, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Braveheart» производства Великобритании и две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Противник потерял более 420 военнослужащих, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и реактивный снаряд системы залпового огня «Vampire» чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь с 24 на 25 июля т. г. в северо-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолёта, 283 вертолёта, 72402 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24324 танка и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27815 орудий полевой артиллерии и миномётов, 38681 единица специальной военной автомобильной техники».

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Министр обороны РФ вчера поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населённого пункта Новоэкономическое в ДНР.

«С первых дней специальной военной операции военнослужащие соединения самоотверженно освобождают Луганскую и Донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения. Исключительная стойкость профессионализм и беззаветная преданность долгу вновь доказали, что на вас можно положиться в самых сложных условиях», – сказано в телеграмме.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать безопасность её рубежей.

Фото и видео: https://vk.com/mil