Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За прошедшую неделю противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 1 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 26 июля по 1 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1245 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей.

Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1630 военнослужащих, десять боевых бронированных машин. Уничтожены 88 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1325 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также 22 склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населённые пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Зелёный Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1446 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолёта, 283 вертолёта, 73848 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24407 танков и других боевых бронированных машины, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28065 орудий полевой артиллерии и миномётов, 38982 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil