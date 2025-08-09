Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
За прошедшую неделю подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Александро-Калиново в ДНР и Январское Днепропетровской области

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 8 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «со 2 по 8 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1290 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин и 80 автомобилей. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 19 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1615 военнослужащих, три танка и девять боевых бронированных машин. Уничтожены 85 автомобилей, 12 артиллерийских орудий, 28 складов боеприпасов и 48 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения «Азов» и батальона штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1075 военнослужащих, танк и 13 боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской, пехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2725 военнослужащих, два танка и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 28 автомобилей и 16 артиллерийских орудий.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Январское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 34 автомобиля, семь артиллерийских орудий, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов, материальных средств, военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены три безэкипажных катера противника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолёта, 283 вертолёта, 75 356 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24485 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28283 орудия полевой артиллерии и миномётов, 39 290 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

