За прошедшую неделю подразделения группировки войск России освободили н.п. Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск Малый в ДНР, Степовое и Вербовое в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За неделю противник потерял более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 2 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью 3 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, в течение недели, с 27 сентября по 3 октября 2025 года, были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 1250 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 55 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 116 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 37 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Майское и Северск Малый Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1760 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 75 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Освобождены населённые пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2110 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 71 автомобиль, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолётов, 283 вертолёта, 87714 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25338 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30149 орудий полевой артиллерии и миномётов, 43126 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

