Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За неделю на данном направлении противник потерял более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 10 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 4 октября по 10 октября 2025 года.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ночью 10 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Кроме того, в течение недели нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, склады горючего, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении в результате активных действий освобождён населённый пункт Отрадное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 1355 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 63 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» и пусковая установка реактивной системы залпового огня «MLRS» производства США, пять станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, 45 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1575 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, включая десять иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Кузьминовка и Федоровка Донецкой Народной Республики. Завершено уничтожение украинских вооружённых формирований в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1115 военнослужащих, три танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 25 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял более 3120 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» освободили населённые пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2360 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, 34 автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолётов, 283 вертолёта, 89433 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25446 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30348 орудий полевой артиллерии и миномётов, 43620 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil