Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. С 11 по 17 октября противник потерял более 3705 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 17 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 11 по 17 октября 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации были нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении в результате решительных действий освобождён населённый пункт Тихое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 38 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённые пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, включая семь иностранного производства, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

За прошедшую неделю подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1345 военнослужащих, танк, 24 боевые бронированные машины, из них шесть западного производства, 87 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённые пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял более 3705 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» освободили населённые пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб, 18 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолётов, 283 вертолёта, 90737 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25543 танка и другие боевые бронированные машины, 1602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30531 орудие полевой артиллерии и миномёт, 44159 единиц специальной военной автомобильной техники».

