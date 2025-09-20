За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 19 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 13 по 19 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 42 склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям танковой, четырёх механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства, 165 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 боевых бронированных машин, 89 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 30 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождён населённый пункт Муравка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины. Противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населённые пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1667 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолётов, 283 вертолёта, 85035 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25172 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29721 орудие полевой артиллерии и миномётов, 42182 единицы специальной военной автомобильной техники».

