За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 26 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 20 по 26 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, инфраструктура военных аэродромов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населённый пункт Юнаковка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю российские штурмовые подразделения овладели 2519 зданиями в населённом пункте Кировск Донецкой народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1605 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Переездное Донецкой народной Республики. За неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, трёх десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Березовое и Калиновское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены 25 станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря и подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров противника.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1724 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолётов, 283 вертолёта, 86769 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25254 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29956 орудий полевой артиллерии и миномётов, 42665 единиц специальной военной автомобильной техники».

