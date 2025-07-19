Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За неделю противник потерял до 2975 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 18 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 12 по 18 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны. Противник потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США. Уничтожены 113 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, 14 станций радиоэлектронной борьбы и 33 склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населённые пункты Николаевка, Маяк и Попов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2975 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 28 управляемых авиационных бомб и 1387 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолёта, 283 вертолёта, 70353 беспилотных летательных аппарата, 619 зенитных ракетных комплексов, 24249 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27529 орудий полевой артиллерии и миномётов, 38351 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil