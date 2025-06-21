Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник за неделю потерял более 3410 военнослужащих, 43 боевые бронированные машины, включая семь бронетранспортёров М113 производства США, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 20 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 14 по 20 июня т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники танковой, четырёх механизированных, мотопехотной, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортёра М113 производства США, 16 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зелёный Кут, Ульяновка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трёх бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 боевые бронированные машины, включая семь бронетранспортёров М113 производства США, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки западного производства.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны. ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб «JDAM» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолёта, 283 вертолёта, 64585 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23982 танка и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26413 орудий полевой артиллерии и миномётов, 37058 единиц специальной военной автомобильной техники».

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вчера поздравил командование и личный состав 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР с освобождением населённого пункта Московка в Харьковской области.

«Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении. В тяжёлых боях вы неоднократно доказали, что бригада по праву носит почётное наименование «гвардейская». В результате ваших профессиональных и решительных действий враг понёс существенные потери и отступил», – сказано в телеграмме.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что бригада с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю.

«Мы никогда не забудем примеры высокой доблести, мужества и силы духа личного состава соединения», – сказал министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что личный состав бригады продолжит с честью служить Родине и надёжно обеспечивать её безопасность.

Фото и видео: https://vk.com/mil