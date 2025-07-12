Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За неделю противник потерял более 3040 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 11 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 5 по 11 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Бессаловка. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трёх бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1260 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 52 автомобиля. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Зелёная Долина Донецкой Народной Республики и Соболевка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождён населённый пункт Дачное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял более 3040 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Поддубное и Толстой Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны. Уничтожены до 530 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1988 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолёта, 283 вертолёта, 68966 беспилотных летательных аппаратов, 614 зенитных ракетных комплексов, 24188 танков и других боевых бронированных машин, 1576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27251 орудие полевой артиллерии и миномётов, 37990 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil