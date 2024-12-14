Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.

Министерство обороны Российской Федерации 13 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 7 по 13 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов достигнуты.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населённые пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника двух танковых, шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2230 военнослужащих, семь танков, 33 боевые бронированные машины, из них четыре боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 34 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражена 71 контратака штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3350 военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 48 орудий полевой артиллерии, из них восемь гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодное тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Отразили девять контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 1830 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населённые пункты Жёлтое, Берестки и Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 64 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3340 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» и пять бронетранспортёров М113 производства США, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригады ВСУ и шести бригад теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 1050 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них три «MaxxPro» и две «HMMWV» производства США, 12 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, пехотной бригады ВСУ, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожено три пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ольха».

Средствами противовоздушной обороны сбито 21 реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 12 «Vampire» чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 649 самолётов, 283 вертолёта, 37633 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19775 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19549 орудий полевой артиллерии и миномётов, 29190 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil