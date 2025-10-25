Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 17 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 18 по 24 октября 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 18 по 24 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад теробороны, центра сил специальных операций ГУР Украины и пограничного отряда погранслужбы Украины. На Харьковском направлении в результате активных действий освобождён населённый пункт Бологовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 1375 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 1610 военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

За прошедшую неделю подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Плещеевка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили до 1485 военнослужащих, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённые пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» освободили населённые пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1441 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолётов, 283 вертолёта, 92178 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25644 танка и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30751 орудие полевой артиллерии и миномётов, 44733 единицы специальной военной автомобильной техники».

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской ордена Славы I степени бригады с освобождением населённого пункта Дроновка Донецкой Народной Республики.

«Вами сделан серьёзный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю.

«Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надёжно обеспечивать её безопасность», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Министр обороны России поблагодарил военнослужащих бригады за верность Отечеству и присяге.

