Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластикСтраховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.10.25 09:00

За прошедшую неделю подразделения группировки войск России освободили в ДНР 5 населённых пунктов, в Днепропетровской и Запорожской областях – по два, в Харьковской – 1

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 17 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 18 по 24 октября 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 18 по 24 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад теробороны, центра сил специальных операций ГУР Украины и пограничного отряда погранслужбы Украины. На Харьковском направлении в результате активных действий освобождён населённый пункт Бологовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 1375 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трёх бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 1610 военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

За прошедшую неделю подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Плещеевка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения. За неделю на данном направлении потери украинских вооружённых формирований составили до 1485 военнослужащих, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённые пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии. Противник потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» освободили населённые пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1441 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолётов, 283 вертолёта, 92178 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25644 танка и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30751 орудие полевой артиллерии и миномётов, 44733 единицы специальной военной автомобильной техники».

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской ордена Славы I степени бригады с освобождением населённого пункта Дроновка Донецкой Народной Республики.

«Вами сделан серьёзный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю.

«Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надёжно обеспечивать её безопасность», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Министр обороны России поблагодарил военнослужащих бригады за верность Отечеству и присяге.

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Полонез Огинского». Художественный фильм (16+)17:25«Вместе по России». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату - эксперт «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар ослаб почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»