Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник за неделю потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 12 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 6 по 12 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники. Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодное тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1470 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трёх десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий установили контроль над населёнными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 57 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1488 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Подразделениями группировки войск «Днепр» и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолётов, 283 вертолёта, 83368 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25068 танков и других боевых бронированных машин, 1591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29497 орудий полевой артиллерии и миномётов, 41604 единицы специальной военной автомобильной техники».

