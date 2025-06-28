За прошедшую неделю подразделениями группировки войск России освободили шесть населённых пунктов в ДНР и два в Харьковской области
Министерство обороны Российской Федерации 27 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью 27 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома.
Кроме того, c 21 по 27 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 45 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов и материальных средств.
В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, а также бронеавтомобиль «Cobra II» турецкого производства. Уничтожены 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США и 26 автомобилей. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождён населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, трёх бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак». Противник потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты «Bradley», четыре бронетранспортёра М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.
За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённые пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, боевую бронированную машину и 58 автомобилей. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолёта, 283 вертолёта, 65806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24059 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26656 орудий полевой артиллерии и миномётов, 37365 единиц специальной военной автомобильной техники».
Фото и видео: https://vk.com/mil