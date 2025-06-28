Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За прошедшую неделю противник потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты «Bradley», четыре бронетранспортёра М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью 27 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома.

Кроме того, c 21 по 27 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 45 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов и материальных средств.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113 производства США, а также бронеавтомобиль «Cobra II» турецкого производства. Уничтожены 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии, двух бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США и 26 автомобилей. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождён населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, трёх бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак». Противник потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты «Bradley», четыре бронетранспортёра М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённые пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, боевую бронированную машину и 58 автомобилей. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолёта, 283 вертолёта, 65806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24059 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26656 орудий полевой артиллерии и миномётов, 37365 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil