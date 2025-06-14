Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. За прошедшую неделю противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 13 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 7 по 13 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В течение недели подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Яблоновка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника четырёх механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 производства США, а также 87 автомобилей. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 30 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровского, Алексеевка и Коптево Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии.

За прошедшую неделю подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобождён населённый пункт Комар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, боевую бронированную машину, 47 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиационных бомб «JDAM» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в течение недели уничтожено шесть безэкипажных катеров.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолёта, 283 вертолёта, 63395 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23884 танка и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26142 орудия полевой артиллерии и миномётов, 36804 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil