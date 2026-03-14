За прошедшую неделю с улиц населенных пунктов Мурманской области вывезено более 19 тысяч кубометров снега

В конце недели в правительстве Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по деятельности управляющих компаний, создание которой было инициировано главой региона Андреем Чибисом. Заседание было посвящено организации работы по очистке кровель от наледи и снега, уборке придомовых территорий и исполнении управляющими организациями плана по ремонту подъездов, а также качеству проведенных ремонтов. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, силовых структур и управляющих компаний региона.

«Мы живём на Крайнем севере, где непростые погодные условия не отступают с приходом календарной весны. В связи с большим количеством осадков управляющим организациям региона необходимо принимать своевременные меры по уборке придомовых территорий, потому что в данном случае речь идет о безопасности граждан, а также о надлежащем оказании коммунальных услуг, таких как вывоз отходов. Сейчас в регионе отмечается оттепель, и мы понимаем, что нужно активно заниматься вывозом снега из дворов, расчисткой кровли и уборкой. Большой объем снежных масс образовался за последний период, в мартовские праздники. Часть работ уже выполнены, но нам сейчас нужно синхронизироваться и с муниципалитетами, и с управляющими компаниями, чтобы работать в системе. Кроме того, в преддверии дня ЖКХ мы, естественно, хотим поздравить наших коллег и проговорить, какие проблемы и вопросы у нас есть, проговорить по плану по ремонту подъездов, какие еще дополнительные механизмы могут быть использованы, и что здесь нам нужно со стороны правительства доработать», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Так, с начала зимнего периода с территорий МКД вывезено порядка 142 тысячи кубометров снега, а также использовано 38 тысяч кубометров противогололедных материалов. Также для уборки придомовых территорий привлекается в среднем порядка 100 единиц техники и порядка 2 тысяч работника управляющих компаний. За прошедшую неделю объём вывезенного снега с придомовых территорий составил более 19 тысяч кубометров. Вместе с тем очищено более 2 тысяч подъездов к контейнерным площадкам, а также 1653 кровель МКД. Использовано 2,3 тысячи кубометров противогололедных материалов и 130 единиц коммунальной техники. Только за прошедшую неделю в СМУТ управляющими компаниями создано 849 заданий.

Как сообщило Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области в рамках встречи, за прошедшую неделю на территории региона наблюдаются срывы в графике транспортирования ТКО по причине отсутствия должной расчистки подъездных путей к контейнерным площадкам. В среднем еженедельно муниципалитеты фиксируют переполнение контейнеров по 35 адресам.

Ещё один важный вопрос – соблюдение планов своевременного и качественного ремонта подъездов. Так, в 2025 году органами государственного жилищного надзора обработано 980 таких обращений от жителей и муниципальных органов, в отношении управляющих организаций проведено 234 внеплановых выездных проверки, направлено 205 предписаний об устранении замечаний, а также по фактам выявленных нарушений рассмотрено 123 административных дела на общую сумму более пяти миллионов рублей.

Кроме того, в рамках заседания представителям управляющих компаний напомнили о необходимости ведения работы с населением через «домовые» чаты в мессенджере «МАХ». Напомним, в Мурманской области жителям многоквартирных домов, в которых более 16 квартир, доступны домовые чаты в национальном мессенджере «МАХ». В регионе создан специальный чат-бот для удобного поиска по конкретному адресу .

