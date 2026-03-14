Марина Табейкина: о том, как помочь самому себе в сложных жизненных ситуациях
За прошедшую неделю с улиц населенных пунктов Мурманской области вывезено более 19 тысяч кубометров снега

В конце недели в правительстве Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по деятельности управляющих компаний, создание которой было инициировано главой региона Андреем Чибисом. Заседание было посвящено организации работы по очистке кровель от наледи и снега, уборке придомовых территорий и исполнении управляющими организациями плана по ремонту подъездов, а также качеству проведенных ремонтов. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, силовых структур и управляющих компаний региона.

«Мы живём на Крайнем севере, где непростые погодные условия не отступают с приходом календарной весны. В связи с большим количеством осадков управляющим организациям региона необходимо принимать своевременные меры по уборке придомовых территорий, потому что в данном случае речь идет о безопасности граждан, а также о надлежащем оказании коммунальных услуг, таких как вывоз отходов. Сейчас в регионе отмечается оттепель, и мы понимаем, что нужно активно заниматься вывозом снега из дворов, расчисткой кровли и уборкой. Большой объем снежных масс образовался за последний период, в мартовские праздники. Часть работ уже выполнены, но нам сейчас нужно синхронизироваться и с муниципалитетами, и с управляющими компаниями, чтобы работать в системе. Кроме того, в преддверии дня ЖКХ мы, естественно, хотим поздравить наших коллег и проговорить, какие проблемы и вопросы у нас есть, проговорить по плану по ремонту подъездов, какие еще дополнительные механизмы могут быть использованы, и что здесь нам нужно со стороны правительства доработать», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Так, с начала зимнего периода с территорий МКД вывезено порядка 142 тысячи кубометров снега, а также использовано 38 тысяч кубометров противогололедных материалов. Также для уборки придомовых территорий привлекается в среднем порядка 100 единиц техники и порядка 2 тысяч работника управляющих компаний. За прошедшую неделю объём вывезенного снега с придомовых территорий составил более 19 тысяч кубометров. Вместе с тем очищено более 2 тысяч подъездов к контейнерным площадкам, а также 1653 кровель МКД. Использовано 2,3 тысячи кубометров противогололедных материалов и 130 единиц коммунальной техники. Только за прошедшую неделю в СМУТ управляющими компаниями создано 849 заданий.

Как сообщило Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области в рамках встречи, за прошедшую неделю на территории региона наблюдаются срывы в графике транспортирования ТКО по причине отсутствия должной расчистки подъездных путей к контейнерным площадкам. В среднем еженедельно муниципалитеты фиксируют переполнение контейнеров по 35 адресам.

Ещё один важный вопрос – соблюдение планов своевременного и качественного ремонта подъездов. Так, в 2025 году органами государственного жилищного надзора обработано 980 таких обращений от жителей и муниципальных органов, в отношении управляющих организаций проведено 234 внеплановых выездных проверки, направлено 205 предписаний об устранении замечаний, а также по фактам выявленных нарушений рассмотрено 123 административных дела на общую сумму более пяти миллионов рублей.

Кроме того, в рамках заседания представителям управляющих компаний напомнили о необходимости ведения работы с населением через «домовые» чаты в мессенджере «МАХ». Напомним, в Мурманской области жителям многоквартирных домов, в которых более 16 квартир, доступны домовые чаты в национальном мессенджере «МАХ». В регионе создан специальный чат-бот для удобного поиска по конкретному адресу .

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563744/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
