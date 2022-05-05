За прошедшую неделю снизились оптовые цены на треску, сельдь,

Согласно системе мониторинга Росрыболовства, за неделю снизились оптовые цены на ряд позиций замороженной рыбной продукции.

По данным на 4 мая 2022 года, на Северо-Западе в условиях укрепления курса рубля наблюдалось снижение цен на треску (-0,7%) – до 295 рублей за килограмм. На 3,3% подешевела атлантическая сельдь. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились.