Мурманская область. Арктика (16+)05.05.22 14:00
За прошедшую неделю снизились оптовые цены на треску, сельдь,
Согласно системе мониторинга Росрыболовства, за неделю снизились оптовые цены на ряд позиций замороженной рыбной продукции.
По данным на 4 мая 2022 года, на Северо-Западе в условиях укрепления курса рубля наблюдалось снижение цен на треску (-0,7%) – до 295 рублей за килограмм. На 3,3% подешевела атлантическая сельдь. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились.
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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