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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.21 10:00

За прошедшую неделю специалисты ЦУР обработали порядка 1100 обращений северян

С 31 июля по 6 августа Центр управления регионом зафиксировал 1100 сообщений северян – в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом вчера на оперативном совещании сообщила заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором месте – «Благоустройство», далее следуют разделы «Дороги» и «Здравоохранение/Медицина».

В блоке «ЖКХ» на прошлой неделе жители региона чаще всего жаловались на текущие кровли, отсутствие горячей воды и затопление подъездов. Кроме того, северяне обсуждали в соцсетях ненадлежащее содержание зелёных насаждений, благоустройство общественного пространства и уборку территорий.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в блоке «Дороги» северяне обращали внимание на необходимость ремонта дорог, содержания и благоустройства тротуаров. Мурманчане интересовались сроками завершения дорожных ремонтов в разных районах города, в том числе на ул. Карла Маркса. Как сообщил представитель администрации г. Мурманска, подрядчик приостановил там работу в связи с финансовыми проблемами. Глава региона поручил детально разобраться с ситуацией.

«Люди не просто так к нам обращаются. Просто сказать, что работы приостановлены, недостаточно. Людям нужно давать конкретные ответы, когда будет сделано. Сигналы жителей необходимо воспринимать как сигналы к действию», – отметил губернатор Андрей Чибис.

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