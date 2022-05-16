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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.22 17:30

За прошедшую неделю в Мурманской области в субботниках приняли участие более 10 тысяч человек

На оперативном совещании в правительстве региона с докладом по вопросу контроля качества содержания территорий муниципальных образований выступил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Так, за прошедшую неделю для уборки привлечено 385 единиц техники и 2848 рабочих. Вывезено более 6 тысяч кубометров мусора.

В системе мониторинга уборки территорий создано 784 задания, из них выполнено на 100% – 770. Мурманск, Оленегорск, Кировск, Александровск, Заозерск, Кольский и Терский районы, Ковдорский округ – муниципалитеты со 100-процентным выполнением заданий.

Что касается субботников, проведение мероприятий продолжается. В период с 6 по 14 мая уборка территорий прошла в Мурманске, Коле, Мончегорске, Никеле, Печенге, Североморске, ЗАТО Александровск, Островном, Мурмашах, Междуречье, Териберке, Оленегорске, Апатитах, Ловозере, Ревде, Ковдоре, Зеленоборском, Умбе. Приведено в порядок 1,6 млн квадратных метров территорий, вывезено 1216 кубометров мусора и 162 кубометров снега. В мероприятиях приняло участие 10857 человек.

Продолжены еженедельные выездные контрольные мероприятия. С 11 по 13 мая проведены проверки в Заполярном, Никеле, Снежногорске, Гаджиево, Мурманске (Роста), Апатитах и Кировске. Также контрольным управлением произведены проверки Зеленоборского и Кандалакши.

Выявленные нарушения направлены в администрации для оперативного устранения, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22350&page=1

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Анна
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Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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